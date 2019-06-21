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Среда| 03 Июля, 03:35 |
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Juneyao Airlines начала выполнять полеты из Шанхая во Владивосток и обратно
Китайская авиакомпания Juneyao Airlines начала выполнять полеты из Шанхая во Владивосток и обратно. Первый рейс был осуществлен в ночь с 27 на 28 июня. В аэропорту дальневосточной столицы самолет встречали традиционной водной аркой.
Полеты по маршруту Владивосток – Шанхай китайская авиакомпания будет выполнять два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушном судне Аirbus А320. Жители и гости Владивостока смогут добраться в один из самых известных мегаполисов Китая прямым рейсом за 3 часа 30 минут. Вылет из Владивостока будет регулярно выполняться в 05:30 местного времени.
«Мы ведем активную работу по расширению маршрутной сети, и китайское направление является одним из наиболее перспективных. На сегодняшний день прямые регулярные рейсы из Владивостока в Шанхай выполняет российская авиакомпания S7 Airlines. Приход нового перевозчика даст возможность увеличить спрос на поездки в наш край со стороны туристов из Поднебесной. Мы рады приветствовать авиакомпанию Juneyao Airlines в качестве регулярного партнера аэропорта и надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», - рассказал директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.
Отметим, что китайское направление является одним из самых популярных. За 5 месяцев 2019 года прирост на рейсах в Китай составил 21%. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с восьми городами Поднебесной. В планах воздушной гавани Приморья открытие новых рейсов из различных регионов Китая, а также привлечение новых авиакомпаний.
Авиакомпания Juneyao Airlines является авиаперевозчиком Китая и базируется в Международных аэропортах Шанхая. Парк авиакомпании состоит из 72 воздушных судов Airbus A320, Airbus A321-200, и Boeing 787. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 70 внутренних и международных направлений полетов, включая Россию, Японию, Корею, Таиланд и государства юго-востока Азии.
По материалам пресс-службы Международного аэропорта Владивосток
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