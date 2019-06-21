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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 02 Июля, 20:17 |
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В День города во Владивосток прилетел Дин Моран - магистр и бейсболист
2 июля в День города во Владивосток прибыл Дин Моран (Dean Moran) – тренер по бейсболу из штата Иллинойс (США).
С 3 по 12 июля американский эксперт проведет тренировки и мастер-классы для детских и юношеских команд Владивостока, Хабаровска, Чугуевки и Арсеньева, а также методические семинары для их тренеров. Его приезд на Дальний Восток стал возможен благодаря сотрудничеству Владивостокской федерации бейсбола и Генерального консульства США во Владивостоке.
Дин Моран – профессиональный бейсболист. Он играл в Главной лиге бейсбола (Major Baseball league) за команду «Питтсбургские Пираты» (Pittsburg Pirates).
Дин Моран получил диплом магистра в области преподавания физкультуры в 2015 году, а в 2018 году - диплом магистра в области разработки расписания и образовательного процесса. В настоящий момент он преподает бейсбол в Stevenson High School, одновременно работая с международными коллективами, входящими в организацию Caliendo Sports. Многие старшеклассники, прошедшие бейсбольную школу Дина Морана, перешли на уровень Первого дивизиона университетской лиги США, некоторые подписали контракты с профессиональными командами.
На фото: Дин Моран с сыновьями Мэтью и Мейсоном, после того как его команда выиграла второе место на детском бейсбольном турнире в штате Иллинойс.
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