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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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02 Июля 2020, 15:50 | Регион сегодня
Луис Кришок поздравил жителей Владивостока с 160-летием столицы Приморья
Генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок на странице в Facebook опубликовал свое поздравление жителям Владивостока в день 160-летия столицы Приморья
«В этом году городу Владивостоку исполняется 160 лет. В честь этого юбилея от имени нашего посла Джона Салливана и всех сотрудников нашего консульства я хотел бы вас поздравить с праздником, Днём города. Приехав во Владивосток около года назад, я был абсолютно поражён его красотой и гостеприимством, и с нетерпением жду, когда снова смогу наслаждаться этим прекрасным городом. Позвольте мне поблагодарить всех за многие годы сотрудничества с нами. Я желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного настроения. С юбилеем, дорогие владивостокцы!» — сказал в видеопоздравлении, записанном в Москве, Луис Кришок.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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