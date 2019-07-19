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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 02 Августа, 19:53 |
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А жители-то не знают: Планы по социальному развитию Дальнего Востока реализованы на 98%
Планы по социальному развитию Дальнего Востока реализованы на 98 процентов, важно следить за качеством и грамотным использованием средств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
"В целом, планы по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке реализуются приемлемо. По итогам прошлого года, если говорить о кассовом исполнении, то это почти 98 процентов", - заявил Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического развития на Дальнем Востоке.
"Использовано из 23,7 миллиарда рублей 23,2 миллиарда", - добавил он.
По словам Медведева, "в этом году предстоит завершить около 200 мероприятий на общую сумму около 16 миллиардов рублей".
"Важно следить за корректным, грамотным, эффективным использованием денежных средств. Эти деньги, вне всякого сомнения, должны работать и не простаивать", - подчеркнул премьер.
Медведев также призвал не отставать от существующих графиков по сдаче социально значимых объектов и при этом не забывать о качестве работ.
Фото с сайта www.gurutrade.ru.
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