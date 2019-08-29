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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 02 Сентября, 20:23 |
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В туристическом центре Владивостока сносят незаконные постройки
На этот раз специалисты административно-территориального управления (АТУ) Фрунзенского района и муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировали незаконную пристройку к кафе.
Как сообщили в АТУ Фрунзенского района, владелец кафе задолго до предстоящего сноса получал соответствующее постановление, но так и не приступил к демонтажу. Теперь ему придётся оплатить существенные суммы за работы по демонтажу, вывозу и временному хранению объекта.
«Работа по сносу незаконных торговых объектов ведется регулярно во всех районах Владивостока. К сожалению, не редкость, когда недобросовестные предприниматели и граждане устанавливают объекты там, где им захочется. Часто под снос идут гаражи, торговые палатки и павильоны, шлагбаумы, рекламные конструкции, заборы и другие самовольно установленные сооружения», – подчеркнули специалисты.
Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся более чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.
Фото – АТУ Фрунзенского района
Журнал "Дальневосточный капитал"
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В июне не судьба была приступить к демонтажу))) Если б не форум, и дальше б эти гнидники терпели, бабло не пахнет. А со смуглого хозяина хер вы что получите, он и вас, и расходы ваши на хранение в гробу видал.
согласен самое интересное почему не власти не административная комиссия не участковый не градостроительое ведомство не видят в начальной стадии появление тех или других самовоьных построек в начальной стадии и не присякают их появление. Ведь рарешение времнного, не говоря об обьекте невижимости, выдаються соответствующие документы не зависимо от собственности или аренды земельного участка.
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