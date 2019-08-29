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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 02 Сентября, 22:51 |
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Во Владивостоке Бамбан Броджонегоро расскажет про "длинные и дешевые деньги"
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Российской Федерации Мохамадом Вахидом Суприяди. Стороны обсудили вопросы участия индонезийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который состоится 4–6 сентября.
Участники встречи особо подчеркнули важность развития торговли, в том числе с учетом планов по созданию зоны свободной торговли «Евразэс – Индонезия». Также было отмечено, что в 2020 году наши страны отпразднуют 70-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией.
«Эта дата открывает перед нами широкие горизонты для совместной проработки путей наполнения российско-индонезийского партнерства новым содержанием. Для развития сотрудничества представляется важным расширение участия деловых и официальных кругов наших стран в международных мероприятиях, способствующих поддержанию и развитию двустороннего диалога. Крупнейшие экономические форумы в России, такие как Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, являются эффективными международными площадками для достижения таких целей. В этом году Владивосток посетит представительная делегация из Индонезии. Уверен, что ее участие в ВЭФ-2019 будет способствовать развитию партнерства и экономических связей между нашими странами», – отметил Антон Кобяков.
Мохамад Вахид Суприяди рассказал, что на ВЭФ-2019 делегация Индонезии впервые будет представлена на министерском уровне.
«В работе Восточного экономического форума примет участие Министр планирования национального развития Бамбан Броджонегоро», – рассказал посол Индонезии.
Стороны рассмотрели форматы участия индонезийской делегации в деловой программе ВЭФ. В частности, ожидается, что Бамбан Броджонегоро выступит спикером в сессии «Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения». Кроме того, стороны обсудили перспективы участия представителей официальной делегации в бизнес-диалоге «Россия – АСЕАН».
В свете 70-летия установления дипломатических отношений между странами стороны отдельно рассмотрели возможность проведения специальных мероприятий, посвященных Индонезии, в рамках ключевых форумов Фонда Росконгресс в 2020 году.
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