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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 16 Сентября, 12:53 |
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На ВЭФ-2019 впервые примет участие делегация Малайзии на высоком уровне
Стороны обсудили вопросы участия малазийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который состоится 4–6 сентября.
«Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Малайзией в сфере торговли, в военно-технической и гуманитарной областях. Для более интенсивного развития торговых отношений между нашими странами приглашаем Малайзию к взаимодействию с Евразэс, которая является перспективной платформой для формирования единых международных рынков. В этом году мы впервые принимаем делегацию Малайзии на высоком уровне во Владивостоке. Также ожидаем представителей бизнеса из этой страны. Тем более, что у Малайзии есть ряд крупных инвестиционных проектов в России», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
«Делегацию Малайзии на Форуме возглавит премьер-министр Махатхир Мохамад», - рассказал Мат Дрис Якуб.
Стороны рассмотрели вопросы подготовки визита Махатхира Мохамада и программу его мероприятий в рамках ВЭФ. В частности, премьер-министр выступит на ключевом событии Восточного экономического форума – пленарном заседании, которое состоится 5 сентября.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества Фонда Росконгресс с Корпорацией развития внешней торговли Малайзии, а также малазийскими СМИ.
Особое внимание было уделено вопросам участия Малайзии в ключевых мероприятиях Фонда Росконгресс. В частности, было отмечено, что малазийский Премьер-министр может быть приглашен на ПМЭФ-2020. Также рассматривалась возможность
участия спортсменов из Малайзии в Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках спортивной программы ВЭФ-2020.
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