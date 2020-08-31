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02 Сентября 2020, 18:17 | Регион сегодня |

Более 300 школьников и студентов прошли под парусами вдоль островов залива Петра Великого

О том, как возникли названия островов Дальневосточного морского заповедника в Приморье, узнали юные участники проекта "Детская дипломатия – Белый парус мира в Японии", который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году

Центр морской подготовки «Семь океанов» из поселка Славянка (Приморский край) завершил серию краеведческих походов под парусами вдоль архипелага императрицы Евгении - гряды островов в заливе Петра Великого Японского моря. Две яхты «Отрада» и «Вита» ежедневно совершали рейсы из Владивостока (здесь занятия с юными корабелами проводятся на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского) и Славянки.

 

 


 

"В этом году из-за коронавируса рейсы начались только с середины июля, но более трехсот школьников и студентов Владивостока смогли не только отдохнуть на море, но и пополнить свой запас знаний в области краеведения и морского дела", - рассказал журналу "Дальневосточный капитал" Анатолий Штанько, директор Центра морской подготовки "Семь океанов", член Приморского отделения Русского географического общества, Член морского собрания.

 


 

Походы были рассчитаны на один и два дня. По однодневному маршруту Центр довузовской подготовки ДВФУ рассылал приглашения всем желающим, в продолжительный рейс брали более опытных членов экипажа. За плечами юных мореходов экспедиция по следам адмирала Путятина в Японию и поход, посвященный памяти моряков, погибших в Цусимском сражении. В планах – экологические плавания на острова Дальневосточного морского заповедника для сбора пластикового мусора, принесенного морем.

Океанские ветра и закаты теперь доступны всем романтикам школьного возраста в Приморье благодаря Фонду президентских грантов. Полученный грант рассчитан на два года. Это уже второй выигранный грант ЦМП «Семь океанов». С окончанием навигации 70 ребят во Владивостоке и 38 школьников в Славянке снова начнут посещать Морские классы, готовясь к следующим экспедициям. Весной у причала поселка Славянка их будет ждать новая белоснежная красавица-яхта, уже закупленная Министерством транспорта для этого проекта.

Елена Сорокина.

Фото, видео - Марина Склярова.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: залив Петра Великого  краеведение  Фонд президентских грантов  острова 


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