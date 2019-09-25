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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Октября, 00:48 |
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В Приморье стартовал долгожданный социально значимый проект
Масштабный социальный проект "Карта "Приморец" стартовал во вторник, 1 октября
Его основной целью является улучшение качества жизни тех категорий граждан, которые больше всего нуждаются в поддержке, это федеральные и краевые льготники – ветераны войны и труда, инвалиды, дети-инвалиды и другие.
В день официального запуска социальный карты к проекту присоединились еще два банка – Азиатско-Тихоокеанский Банк и Почта Банк,сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
«Все желающие из числа льготных категорий граждан, начиная с 1 октября, могут обратиться в эти банки, а также Примсоцбанк, которым первым подписал соглашение, написать заявление на выпуск карты, предъявив паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус, и, когда она будет готова, начать пользоваться ею», – подчеркнул врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук.
Он отметил, что на первом этапе пользоваться картой можно будет для безналичной оплаты товаров и услуг со скидками в организациях-партнерах – банковской сферы, здравоохранения, торговли, услуг и других.
«А с нового года мы начнем осуществлять на эти карты социальные выплаты. Людям не придется никуда ходить, финансовая поддержка в автоматическом режиме будет поступать сразу на карту», – обозначил заместитель главы региона, добавив, что расплачиваться картой можно будет не только в указанных организациях, но и во всех, которые работают с безналичными платежами.
В число партнеров проекта, которыми уже являются представители крупных торговых сетей «Фреш 25» и «Реми», сети аптек «Любимая аптека» и стоматология «Клиника доктора Елистратова плюс», также вошли торговые сети «Зеленый остров», «Помощник», «Белый кролик», аптечная сеть «Вац» и другие.
«Карта “Приморец” дает скидку в размере 10% на все продукты нашей компании», – обозначила коммерческий директор сети «Зеленый остров» Ольга Малышева.
К проекту присоединились и организации физкультурно-спортивной сферы. Соглашения о партнерстве подписал директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и представители сети фитнес-клубов Platinum и фитнес-студии «Фитхэлс».
«Карта “Приморец” – это очень важный и социально значимый проект, который можно реализовать только сообща. Нам бы хотелось, чтобы благодаря этой карте многие льготные категории граждан имели возможность заниматься физической культурой и спортом и укреплять свое здоровье», – акцентировал руководитель спортивного ведомства.
По словам учредителя сети фитнес-клубов Platinum Ивана Дворко, владельцам карты «Приморец» будет предоставлена 30%-ная скидка на посещения.
«У нас много направлений – это фитнес, йога, танцы, тренажерные залы, кардиотренировки и другие. Мы всегда идем навстречу социальным проектам и рады участвовать в этом», – сообщил он.
Отметим, социальная карта «Приморец» – это открытый проект, реализуемый при поддержке администрации Приморского края. Стать его участниками могут представители различных направлений бизнеса. Подробную информацию о проекте можно получить в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края, отправив сообщение на [email protected]
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