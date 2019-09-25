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Четверг| 03 Октября, 00:48 |
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Приморские рыбаки увеличили в три раза вылов иваси
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, с начала путины добыто 23 тысячи тонны сардины иваси.
«Объемы вылова увеличились в три раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас на промысле работают 20 судов приморских компаний. Так, например “Доброфлот” изготавливает консервы из дикой рыбы прямо в море, после чего свежая продукция попадает на стол жителей всей страны», – обозначили специалисты.
Отметим, что ивасевая путина стартовала в начале июля и продлится до декабря, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Консервы из сардины иваси вошли в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе Губернатора Олега Кожемяко. В магазинах края банку иваси можно купить за 55 рублей.
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