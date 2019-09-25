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Обманутым дольщикам Приморья обещают более 2,6 миллиарда рублей
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в межведомственном совещании по вопросу решения проблем обманутых дольщиков под руководством заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева в среду, 2 октября, во Владивостоке.
В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти Приморья, правоохранительных, контролирующих ведомств региона, представители объединений дольщиков и застройщиков.
Игорь Ткачев подчеркнул, что в Приморском крае проведена серьезная работа по завершению строительства долгостроев и восстановлению жилищных прав граждан.
«Денежные выплаты уже получили 127 пострадавших на сумму более 276 миллионов рублей. Создан специализированный фонд защиты обманутых дольщиков, в этом году планируют ввести в эксплуатацию до пяти долгостроев», – отметил замгенпрокурора.
По его словам, сейчас по краю более 50 застройщиков ведут долевое строительство 79 объектов недвижимости. При этом основная нагрузка по долгостроям ложится на Владивосток, Артем и Уссурийск.
«В этом году прокуроры выявили 200 нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов. 40 человек привлечены к административной ответственности, объявлено 10 предостережений», – добавил Игорь Ткачев.
Врио вице-губернатора Приморья Михаил Петров отметил, что для восстановления прав обманутых дольщиков в краевом бюджете на этот год предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей.
«Рассматривается вопрос о том, чтобы направить на эти цели более 2,6 миллиарда рублей в 2020 году. Указанная сумма консолидированная, поскольку выделение денежных средств предполагаются из различных источников», – проинформировал заместитель главы региона.
Председатель Совета фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края Ольги Сун-жаю рассказала о готовящихся к сдаче проблемных домах.
«К концу года планируем завершить строительство дома в поселке Суражевка, два дома по улице Рудничная, Тихоокеанская, Гоголя в Артеме и дом на проспекте Красного знамени во Владивостоке. Если успеем подключить дома, то сдадим и объекты по адресам: улица 2-я Поселковая, 3В (ЖК “Одиссей”) и Лесная», – обозначила она.
Игорь Ткачев в этот день лично посетил один из проблемных объектов – дом на проспекте Красного Знамени, 158. В настоящее время на объекте активно ведутся строительные и специальные работы, дом планируют сдать в декабре.
Напомним, создание в крае Фонда помощи обманутым дольщикам является исполнением прямого поручения Президента Владимира Путина, который в феврале 2019 года на расширенном заседании президиума Государственного совета по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» поручил регионам изучить лучшие практики в стране и внедрить их на своей территории. В Приморье за основу взяли опыт Татарстана, где с 2007 года благодаря работе фонда удалось ввести в эксплуатацию 116 долгостроев.
Приморский фонд был зарегистрирован в апреле 2019 года. Главная задача некоммерческой организации – в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края.
По словам Губернатора Приморья Олега Кожемяко, так же, как каждый объект незавершенного строительства требует своего определенного решения, так и с каждым дольщиком, особенно из социальной незащищенной категории граждан, будет вестись индивидуальная работа. Глава региона регулярно проводит встречи с людьми, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.
Фото – Александр Сафронов, Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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