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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Октября, 00:47 |
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Процесс пошел: Минтруд доложил правительству о четырехдневной рабочей неделе
Минтруд России направил в Правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели, сообщается на сайте ведомства.
Как сказано в сообщении, "данный вопрос требует дальнейшего изучения. В ходе обсуждения с федеральными органами власти, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках РТК планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости.
При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но одновременно имеет и положительные аспекты.
Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.
Вместе с тем, уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых.
Также сообщаем, что согласно Трудовому кодексу РФ при взаимном согласии работодателя и работника, последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени (статья 102 Кодекса). На основании данной нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон.
Минимальный порог продолжительности рабочего времени Трудовым кодексом РФ не установлен".
Жители Дальнего Востока и Приморья тоже включились в обсуждение темы четырехдневной рабочей недели. Согласно результатам опроса Центра социальных инноваций «Черный куб», только 44,5% опрошенных поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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