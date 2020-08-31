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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 03 Октября, 04:41 |
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Гребешок, трепанга и ламинарию будут выращивать в ТОР "Большой Камень" в Приморье
По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока, базу для выращивания гребешка, трепанга и ламинарии построит компания «Аквакультура Л» на территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморском крае.
«В рамках проекта мы выполним строительство цеха по разведению гребешка и трепанга, административно-бытового помещения и котельной, а также обустроим склад для хранения снастей и площадку для переработки коллекторов со спатом гребешка. На сегодняшний день на нашем рыбоводном участке уже высажены мальки гребешка и трепанга. Первый урожай ламинарии планируем получить в 2022 году, гребешка и трепанга в 2024 году», - сообщил представитель ООО «Аквакультура Л» Андрей Куликов.
Предприятие будет выпускать следующую продукцию: живой гребешок, сушеный трепанг и сушеная ламинария. Производство и реализация сушеной ламинарии начнется с 2022 года.
«Мы намерены пользоваться налоговыми льготами и преференциями, доступными резидентам ТОР. Государственные меры поддержки позволят проекту динамично развиваться и обеспечат конкурентный уровень зарплат на производстве», - отметил инвестор.
Досье "Дальневосточного капитала": ТОР «Большой Камень» специализируется на судостроении и судоремонте, а также строительстве жилья, логистике и рыбопереработке. Всего на сегодняшний день инвестиционную деятельность на ТОР «Большой Камень» ведут 20 резидентов. Общий объем инвестиций по соглашениям с КРДВ составляет 262,7 млрд рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать 15,5 тысячи рабочих мест. Почти 137 млрд рублей резиденты уже инвестировали и создали 4,2 тысячи рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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