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Гребешок, трепанга и ламинарию будут выращивать в ТОР "Большой Камень" в Приморье

Новый резидент инвестирует в реализацию проекта более 142 млн рублей и создаст в городе 128 рабочих мест

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока, базу для выращивания гребешка, трепанга и ламинарии построит компания «Аквакультура Л» на территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморском крае.

«В рамках проекта мы выполним строительство цеха по разведению гребешка и трепанга, административно-бытового помещения и котельной, а также обустроим склад для хранения снастей и площадку для переработки коллекторов со спатом гребешка. На сегодняшний день на нашем рыбоводном участке уже высажены мальки гребешка и трепанга. Первый урожай ламинарии планируем получить в 2022 году, гребешка и трепанга в 2024 году», - сообщил представитель ООО «Аквакультура Л» Андрей Куликов.

Предприятие будет выпускать следующую продукцию: живой гребешок, сушеный трепанг и сушеная ламинария. Производство и реализация сушеной ламинарии начнется с 2022 года.

«Мы намерены пользоваться налоговыми льготами и преференциями, доступными резидентам ТОР. Государственные меры поддержки позволят проекту динамично развиваться и обеспечат конкурентный уровень зарплат на производстве», - отметил инвестор.

Досье "Дальневосточного капитала": ТОР «Большой Камень» специализируется на судостроении и судоремонте, а также строительстве жилья, логистике и рыбопереработке. Всего на сегодняшний день инвестиционную деятельность на ТОР «Большой Камень» ведут 20 резидентов. Общий объем инвестиций по соглашениям с КРДВ составляет 262,7 млрд рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать 15,5 тысячи рабочих мест. Почти 137 млрд рублей резиденты уже инвестировали и создали 4,2 тысячи рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Аквакультура Л  ТОР  морские гидробионты  Большой Камень 


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