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Уссурийск подключили к магистральному газопроводу
Это позволит уже в текущем году перевести на природный газ пять котельных, жилой микрорайон Уссурийска и резидентов ТОР «Михайловский». В торжественной церемонии врезки по поручению Губернатора Олега Кожемяко приняла участие его заместитель Елена Пархоменко.
Непосредственно врезке в магистральную трубу предшествовало приваривание специалистами Газпрома так называемого «разрезного тройника», через который «голубое топливо» и попадет в газопровод Уссурийска. Затем газ поступает на газораспределительную станцию (ГРС) Уссурийска. Вся эта работа заняла больше недели, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
И вот звучит доклад – газ в трубе! По словам Елены Пархоменко, врезка газопровода – историческое событие для Приморского края.
«Газ ждали давно, прежде всего потребители Уссурийска, как рядовые жители, так и предприятия. Подключение к газу – это новый виток развития экономики региона», – подчеркнула замглавы Приморья.
Врио вице-губернатора добавила, что переход на природный газ позволит снизить и стоимость коммунальных услуг для жителей, так как это топливо значительно дешевле мазута.
Начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром-газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин рассказал, что после врезки газопровода топливо поступает на ГРС Уссурийска, где газ проходит специальную обработку, прежде чем дойдет до потребителей.
«Газ очищается, подогревается до необходимой температуры, а также наделяется специальным неприятным запахом, похожим на запах гнилого лука. Это необходимо для быстрого выявления возможных утечек», – пояснил Николай Ловыгин.
На первом этапе, уже в этом году, газораспределительная станция обеспечит «голубым топливом» население микрорайона «Радужный», резидентов ТОР «Михайловский» в районе площадки Некруглово и пять котельных, которые в свою очередь будут отапливать 101 жилой дом и семь социально важных объектов.
Как отметил и.о.директора краевого департамента энергетики Андрей Леонтьев, следующим этапом газификации Приморья станет ввод такой же ГРС в Спасске-Дальнем, который запланирован на январь 2020 года. Это позволит перевести на газ не только жилой фонд, но и предприятия, в том числе «Спасскцемент». На 2021 год запланирован перевод на газ первых котельных Находки.
«В вопросах газификации Приморья налажено взаимодействие как с Газпромом, так и с главами муниципалитетов, разработаны дорожные карты, которым мы четко следуем», – добавил Андрей Леонтьев.
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