Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 02 Декабря, 15:09 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.08 р.
1 EUR 70.55 р.
100 JPY 58.5 р.
10 CNY 91.19 р.
Тема номера
Крабовладельцы
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2019

Регион сегодня
02.12 |
Новая площадка для переговоров с бизнесом Китая появится в Приморье
02.12 |
На западном побережье Сахалина ввели в эксплуатацию новейшую ГРЭС-2
02.12 |
Статус резидента ТОР в Сахалинской области уже получили 35 инвесторов
02.12 |
Во Владивостоке устанавливают главную новогоднюю ёлку
02.12 |
Уссурийск подключили к магистральному газопроводу
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
02 Декабря 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Уссурийск подключили к магистральному газопроводу

В Приморье в воскресенье, 1 декабря, состоялась врезка газопровода отвода газораспределительной станции Уссурийска в действующий магистральный газопровод "Сахалин–Хабаровск–Владивосток"

Это позволит уже в текущем году перевести на природный газ пять котельных, жилой микрорайон Уссурийска и резидентов ТОР «Михайловский». В торжественной церемонии врезки по поручению Губернатора Олега Кожемяко приняла участие его заместитель Елена Пархоменко. 

Непосредственно врезке в магистральную трубу предшествовало приваривание специалистами Газпрома так называемого «разрезного тройника», через который «голубое топливо» и попадет в газопровод Уссурийска. Затем газ поступает на газораспределительную станцию (ГРС) Уссурийска. Вся эта работа заняла больше недели, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

И вот звучит доклад – газ в трубе! По словам Елены Пархоменко, врезка газопровода – историческое событие для Приморского края.

«Газ ждали давно, прежде всего потребители Уссурийска, как рядовые жители, так и предприятия. Подключение к газу – это новый виток развития экономики региона», – подчеркнула замглавы Приморья.

Врио вице-губернатора добавила, что переход на природный газ позволит снизить и стоимость коммунальных услуг для жителей, так как это топливо значительно дешевле мазута.

Начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром-газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин рассказал, что после врезки газопровода топливо поступает на ГРС Уссурийска, где газ проходит специальную обработку, прежде чем дойдет до потребителей.

«Газ очищается, подогревается до необходимой температуры, а также наделяется специальным неприятным запахом, похожим на запах гнилого лука. Это необходимо для быстрого выявления возможных утечек», – пояснил Николай Ловыгин.

На первом этапе, уже в этом году, газораспределительная станция обеспечит «голубым топливом» население микрорайона «Радужный», резидентов ТОР «Михайловский» в районе площадки Некруглово и пять котельных, которые в свою очередь будут отапливать 101 жилой дом и семь социально важных объектов.

Как отметил и.о.директора краевого департамента энергетики Андрей Леонтьев, следующим этапом газификации Приморья станет ввод такой же ГРС в Спасске-Дальнем, который запланирован на январь 2020 года. Это позволит перевести на газ не только жилой фонд, но и предприятия, в том числе «Спасскцемент». На 2021  год запланирован перевод на газ первых котельных Находки.

«В вопросах газификации Приморья налажено взаимодействие как с Газпромом, так и с главами муниципалитетов, разработаны дорожные карты, которым мы четко следуем», – добавил Андрей Леонтьев.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Пархоменко Елена Александровна  газификация  Департамент энергетики Приморского края  коммунальная инфраструктура ЖКХ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика