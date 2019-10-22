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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 02 Декабря, 15:24 |
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Во Владивостоке устанавливают главную новогоднюю ёлку
На центральной площади дальневосточной столицы полным ходом идёт монтаж главной новогодней ёлки. Каркас 28-метрового дерева уже полностью собран, рабочие приступили к оформлению его искусственной хвоей.
Эту искусственную светодинамическую ёлку устанавливают во Владивостоке уже в третий раз. Специалисты отмечают, что в каждую ветку конструкции встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок и интервал мерцания. Украшения елки выполнены в стиле русского расписного узора. Они уже подготовлены к монтажу и ждут своей очереди, чтобы украсить главную новогоднюю ёлку города.
Тем временем, жители и гости города уже с удовольствием гуляют вокруг символа нового года и делают первые в этом году фото с новогодней красавицей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
«Нас очень радует ёлка – не можем детей увести с площади, они очень ждут, когда поставят ёлочку», – поделилась мама, которые пришла прогуляться по центральной городской площади с двумя детьми.
«Мы приехали с другого города, но нас очень удивили эти яркие украшения владивостокской ёлки. Теперь ждём Нового года и Рождества, желаем всем отличного настроения», – рассказали гости из Артёма.
«Я живу на улице Суханова, у нас в сквере ёлочка уже стоит, и скоро там смонтируют огни. А когда еще ёлку в центре закончат и подключат иллюминацию, будет очень красиво. Очень ждём этого волшебного настроения», – добавила жительница Владивостока.
Отметим, новогодние ёлки во Владивостоке во Владивостоке начали устанавливать в первой половине ноября. Праздничные деревья украшают территорию Дворца детского творчества на Океанском проспекте, Снеговой Пади, открытой концертной площадки на улице Вострецова, 4а, автомобильное кольцо на улице Окатовой и по другим адресам. Всего же в разных районах Владивостока установлено 10 праздничных деревьев, в том числе на отдалённых территориях – в посёлке Трудовое, селе Береговом, на островах Русский и Попова. Наряду с искусственными к Новому году в городе украсят игрушками и две живые ели - в Пушкинском сквере и в селе Береговом.
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