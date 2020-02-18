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Пусковая платформа космического центра "Морской старт" "поселилась" в Приморье
Сейчас оформляется соглашение с инвестором о присвоении проекту статуса резидента Свободного порта Владивосток.
Ранее сообщалось, что компания по обслуживанию плавучего космодрома «Космический центр «Морской старт» подала заявку на включение в число резидентов Свободного порта Владивосток, что позволит реализовать проект с помощью созданных Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики мер государственной поддержки. И Минвостокразвития вместе с подведомственной ему Корпорацией развития Дальнего Востока сопровождают этот проект.
«В рамках реализации инвестиционного проекта компании S7 «Морской старт» первого апреля завершилось перебазирование стартовой платформы Odyssey ракетно-космического комплекса из США, с которой должны выполняться операции пуска. В настоящее время оформляется соглашение с инвестором о присвоении проекту статуса резидента Свободного порта Владивосток», - сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.
В феврале в Приморском крае была зарегистрирована компания «Космический центр «Морской старт». Обладателем 100% ее акций стала авиакомпания «Сибирь», входящая в группу S7. Она будет заниматься обслуживанием плавучего космодрома, который первого апреля доставлен из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод, где будут проводиться ремонт и реконструкция морского пускового комплекса. А 17 марта в порт «Славянка» в Приморье прибыло сборочно-командное судно проекта «Морской старт».
Свободный порт Владивосток (СПВ) — это территория, которая пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Территория Свободного порта распространена на 22 муниципалитета пяти регионов Дальнего Востока: Чукотского автономного округа, Камчатского, Хабаровского, Приморского краев и Сахалинскую область. Резидентами СПВ стали более 1800 инвесторов с вложениями на сумму почти 870 миллиардов рублей, что обеспечит создание свыше 86 тысяч рабочих мест.
Фото Ria.ru.
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