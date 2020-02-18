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Во Владивостоке умер 52-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус
В Краевой клинической больнице №2 в пятницу, 3 апреля, умер 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Свои соболезнования родственникам умершего выразил губернатор края Олег Кожемяко.
По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Приморья, пациент поступил в инфекционный госпиталь Краевой клинической больницы №2 29 марта и с первого дня находился в палате интенсивной терапии.
«Все дни пациент наблюдался врачом реаниматологом, ему оказывалась вся необходимая медицинская помощь», – отметили в медучреждении.
«У нас печальная новость: скончался в больнице пациент от коронавируса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Я выражаю соболезнования родным и близким этого человека. Еще раз напоминаю о том, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. Мы видим, что болезнь не щадит никого. Поэтому особое внимание уделяйте вопросам самоизоляции. Находитесь дома, никуда не ходите! Это временно нужно вместе переждать, сделать так, чтобы болезнь не получила дальнейшего распространения», – обратился к родственникам умершего и ко всем жителям Приморья Олег Кожемяко.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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