|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 04 Апреля, 05:01 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
С 7 апреля временно отменяется поезд №5/6 Владивосток - Хабаровск
В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки временно отменяется поезд №5/6 Владивосток – Хабаровск отправлением из Владивостока 7 апреля, отправлением из Хабаровска 8 апреля.
Дальневосточный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» обеспечит пересадку пассажиров отменяемого поезда в другие поезда, следующие по такому же маршруту, на места аналогичной категории. В случае отсутствия мест аналогичной категории на места более высокой категории (кроме вагонов CВ и СВМ) без взимания разницы стоимости проезда.
При отказе от поездки пассажиру будет осуществлен возврат уплаченных сумм полностью без взимания комиссионного сбора.
В данном направлении продолжат курсировать пассажирские поезда:
№ 007/008, 99/100, 351/352 ежедневно;
№ 001/002 - 3 раза в неделю;
№ 061/062 - 2 раза в неделю.
В случае необходимости, в альтернативные поезда будут включены дополнительные вагоны соответствующей спросу категории.
Информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также по номеру +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств) или на сайте ОАО "РЖД www.rzd.ru.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- С 7 апреля временно отменяется поезд №5/6 Владивосток - Хабаровск
- Юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon состоится в столице Приморья
- Во Владивостоке умер 52-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус
- Пусковая платформа космического центра "Морской старт" "поселилась" в Приморье
- Варварские рубки леса в Приморье шли буквально на глазах у местных жителей
- Пенсии жителям Приморского края в апреле будут доставлены по утвержденному графику
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
- В Приморье начали подкармливать юридически не существующего в фауне России вида — водяного оленя
- XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
- Наличные деньги отправят на карантин
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.