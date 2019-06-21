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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2019, 09:15"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
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03 Июля 2019, 09:00 | Регион сегодня |
Увеличена частота авиарейсов по маршруту Владивосток – Благовещенск
Авиакомпания "Аврора" с 1 июля по 23 октября 2019 года ввела дополнительную частоту полетов по маршруту Владивосток – Благовещенск – Владивосток
Как рассказали в авиакомпании, в этот период дополнительный вылет осуществляется: из Благовещенска по понедельникам в 15.40, из Владивостока – по средам в 10.25. Эти рейсы ввели в дополнение к существующим (из Владивостока в Благовещенск по пятницам и воскресеньям, обратные рейсы из Благовещенска – по средам и субботам), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
«Направление обслуживают современные воздушные суда Q400. Время в пути – 2.5 часа», – уточнили в авиакомпании.
Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» и в агентствах. Справки – в круглосуточном контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону: 8-800-250-49-88.
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21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.