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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Июля, 22:40 |
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Проблемы, беды и идеи жителей Приморья уходят в портал
Жители Приморского края теперь могут обратиться с любым вопросом и сообщить о проблеме в профильные органы власти через портал «Сделай Приморье лучше», разработанный в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, новый сайт объединяет в себе функционал порталов «Народный контроль» и «Голос25», где жители региона могли сообщить о любой бытовой проблеме и оценить управленческую команду муниципалитета.
«Портал создан для взаимодействия органов власти с населением Приморского края, оценки качества государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, подачи и обработки заявлений и предложений в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления, участия граждан в вопросах развития городского хозяйства», – отметили в ведомстве.
По словам врио вице-губернатора Сергея Максимчука, все обращения будут поступать напрямую в профильные ведомства.
«Будет осуществлен контроль за подготовкой ответов в срок, а результаты работы по обращениям будут опубликованы на портале», – пояснил он, добавив, что срок ответа на сообщение не должен превышать 20 дней.
На сегодняшний день пользователям доступны сервисы подачи и обработки сообщений. Следующим этапом развития портала станет внедрение сервисов «Опросы» (голосование) и «Идеи».
Чтобы подать сообщение, достаточно пройти простую регистрацию с использованием электронной почты.
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