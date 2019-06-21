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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Июля, 22:40 |
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Шоу экскаваторов. В туристическом центре Владивостока перекроют часть дороги
Новую теплосеть построят на улице Западная, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Проведение работ по строительству тепловой сети станет причиной изменения схемы движения на дороге по улице Западной, в районе дома на Фонтанной, 2а. Движение и парковку автотранспорта в этой точке временно ограничат движение с 15 июля.
Ограничение вступит в силу в 00 часов 10 минут 15 июля и продлится до 23 часов 59 минут 28 июля. На время работ объезд будет организован по улицам Западная, Лесной переулок и Прапорщика Комарова. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.
Автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
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