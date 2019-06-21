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Среда| 03 Июля, 22:40 |
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В Хабаровском крае на месторождении Светлое добыто 10 тонн золота
ООО «Светлое» компании «Полиметалл» добыло на одноимённом месторождении в Охотском районе Хабаровского края 10 тонн золота в цементате.
Первый металл на золотоизвлекательной фабрике предприятия был получен в 2016 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Хабаровском филиале АО «Полиметалл» УК.
Золото и серебро на Светлом извлекается методом кучного выщелачивания и осаждением на установке Меррилл-Кроу. Строительство инфраструктуры и золотизвлекательной фабрики было начато в 2014 году. А в 2017 году ЗИФ была принята в эксплуатацию.
Василина Тарабарова, управляющие директор ООО «Светлое»:
- Во многом достижение производственного результата в 10 тонн золота ускорило введение в 2018 году зимнего орошения руды. Сейчас дробленная руда поступает на фабрику кучного выщелачивания круглый год.
Производительность рудоподготовительного комплекса фабрики составляет сейчас 1,38 млн. тонн в год. Основным источником сырья для ЗИФ являются рудные зоны месторождения Светлое Елена и Эмми. В 2019 году первая руда была получена на самом молодом объекте предприятия - карьере Эмми. Теперь он обеспечивает около трети добываемого на месторождении золота.
Сегодня ООО «Светлое» самое динамично развивающееся предприятие «Полиметалла» на Дальнем Востоке. По итогам прошлого года оно добыло 4,2 тонны золота, увеличив производство металла на 28%. В первом квартале 2019 года предприятие произвело 286 кг золота, улучшив показатель предыдущего года на 10%.
В этом году на Светлом в производственном процессе начали использовать «зелёную» энергию. Была принята в эксплуатацию солнечная энергетическая установка, которая, несмотря на сезонные сложности, обеспечила 11% от общего объёма электроэнергии, используемой на руднике.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Хабаровском крае на месторождении Светлое добыто 10 тонн золота
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