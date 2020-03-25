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Владивосток поздравили музыкальным проектом
Приморская певица, автор и исполнитель собственных песен, в том числе "Владивосток - мой любимый город", "Новая жизнь", активно выступает на различных мероприятих Владивостока и других городов Приморского края. В этот раз ей удалось собрать команду в несколько сотен человек и создать новый клип, в котором удалось запечатлеть природу и городской ландшафт Владивостока.
В создании клипа с видами природы Приморского края и видами столицы ДФО приняли участие более 200 жителей города. В нем представлены виды мыса Тобизина, острова Скребцова, Форта Поспелова, Набережной Цесаревича и других популярных мест у горожан. Съёмки начались еще в сентябре 2019 года, а завершить проект удалось лишь к концу июня.
Основной идеей проекта было показать уникальность природы Приморского края и города Владивостока, обратить внимание к вопросу сохранности его уникальных природных объектов и памятников, а также пожелать к Дню города развития во всех областях - от экономической и технической до культуры и искусства.
По словам вице-президента общественной организации «Опора России» Виталия Гуменюка, певица Ляля Алексакова и все те, кто работал над данным клипом, вносят ощутимый вклад в развитие Приморского края, привлекая к нему внимание, также зарубежных туристов. «Мы с нетерпением ждали этого клипа, следили за его появлением, – отметил он. - Хочется пожелать дальнейшего развития уникальному творческому проекту Ляли Алексаковой и всей ее команды».
Как подчеркнула Дарья Гусева, директор Туристско-информационного центра Приморского края, этот клип является одной из возможностей обратить внимание на туристический потенциал Приморского края через яркие музыкальные проекты. «Мы уже провели предварительные презентации клипа во время встреч первых рейсов японских авиакомпаний JAL и ANA. Более того, этот проект многоязычен, соответственно выступление для японских компаний проходило на японском языке. На данный момент практически готов китайский перевод клипа, в перспективе будет сделан и корейский. Нужно отметить, что японских гостей очень заинтересовало это необычное представление, также и японские СМИ проявили к нему интерес».
Ирина Ольшевская.
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