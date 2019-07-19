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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 03 Августа, 18:06 |
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В Приморье пройдут дожди и грозы, возможны шквалы
4 августа в Приморье местами пройдут дожди и грозы.
Ночью и днем 4 августа погоду в Приморье будет определять фронтальный раздел. В течение ночи облачность в Приморском крае увеличится, затем местами станет пасмурно. Местами начнется дождь. Во второй половине ночи, утром и днем 4 августа на севере края, в центральных и западных районах пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. При грозах возможны шквалы, сообщает эксперт "Маглипогоды".
На юге края и на востоке края осадки маловероятны, но местами возможны кратковременные дожди. На побережье местами туман и возможно морось. Ветер от слабого до умеренного южных или юго-западных направлений. На севере края при грозах местами возможны шквалы до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью от +18 °С до +25 °С. Днем воздух прогреется до +29 °С +37 °С, на побережье от +22 °С до +28 °С. При сильных ливнях временное понижение на 5-10 градусов. Вечером 4 августа осадки прекратятся. 4 августа в Приморье местами пройдут дожди и грозы Жара продолжается. Примерно
До 6-7 августа в Приморье сохранится очень жаркая и душная погода, сообщает "Маглипогода".
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