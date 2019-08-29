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Кирилл Грибов возглавит банк "Открытие" в Приморье

Бизнес-лидером объединенного банка "Открытие" в Приморском крае стал Кирилл Грибов

Он будет отвечать за развитие банковского бизнеса группы. Представила нового руководителя территориальный директор по Дальнему Востоку банка «Открытие» Юлия Тищенко.

Как сообщила Юлия Тищенко, банку многое удалось за последнее время на региональном уровне, идет последовательное развитие, и перед командой в Приморском крае стоят не менее амбициозные задачи. За 6 месяцев текущего года региональный портфель привлеченных средств корпоративного бизнеса увеличился в 4 раза и превысил 3,2 млрд рублей, сбережения частных клиентов увеличились в 3 раза до 1,8 млрд рублей. Банк также в разы увеличил объемы кредитования малого бизнеса и розничных клиентов. На сегодняшний день в Приморье работают 6 отделений банка: одно в Уссурийске и пять в столице Приморского края – Владивостоке. В начале 2020 года сеть расширится за счет офиса в Находке.

«Перед банком «Открытие» в Приморском крае стоят стратегически важные и амбициозные задачи. Одной из них является увеличение объемов бизнеса и доходности банка. Уверен, что компетентность и опыт работы в банковской сфере позволят нашей команде эффективно решить поставленные задачи, чтобы клиенты смогли по достоинству оценить положительные изменения, происходящие в банке», - прокомментировал свое назначение Кирилл Грибов.

Кирилл Грибов родился во Владивостоке. Закончил с отличием Финансовый факультет Дальневосточного федерального университета по специальности Банковское дело. В 2016 году получил диплом о повышении квалификации по программе MBA. Карьеру в финансовой сфере начал с должности экономиста 1 категории. С 2013 по 2019 гг. работал на руководящих позициях по корпоративному бизнесу в ПАО Сбербанк в Хабаровском крае, Амурской области, Ставропольском крае. За это время приобрел опыт работы в направлении малого, среднего и крупного бизнеса, а также опыт взаимодействия с администрациями крупнейших городов и субъектов Дальнего Востока, курировал социально значимые и крупные коммерческие проекты банка в регионе.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

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