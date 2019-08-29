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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 16 Сентября, 12:53 |
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Американский режиссер расскажет об экономическом потенциале киноиндустрии на ВЭФ-2019
На мероприятии будут обсуждаться вопросы доступности культуры, важности культурного образования и повышения интереса к культурному достоянию России на национальном и международном уровне.
В дискуссии примет участие американский кинопродюсер и режиссер Марта Де Лаурентис. Вместе со своим мужем, легендарным продюсером Дино Де Лаурентисом, она спродюсировала более 40 фильмов. В их числе такие известные картины, как «Кинг Конг жив» (1986), «Ганнибал» (2001) и «Ганнибал. Восхождение» (2006), «Красный дракон» (2002). Одна из последних работ Марты де Лаурентис – сериал «Ганнибал» для американской телекомпании NBC – была высоко оценена критиками. Также де Лаурентис руководила тремя международными киностудиями: Screen Gems, Warner Brothers / Village Roadshow и CLA-De Laurentiis Studios. На сессии продюсер поделится своим опытом в сфере кино и оценит перспективы развития рынка киноиндустрии в АТР и на Дальнем Востоке России.
В последние годы Дальний Восток привлекает все больше внимания кинематографистов. Так, во Владивостоке снимают фильмы азиатские режиссеры, в числе которых Саммо Хунг и Киёси Куросава. Также с 2003 года во Владивостоке проходит ежегодный международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».
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