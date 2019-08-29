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03 Сентября 2019, 15:40 | Регион сегодня

На ВЭФ во Владивостоке раскрыли источники финансирования регионов ДФО

Аналитики рейтингового агентства АКРА в преддверии Восточного экономического форума –2019 подготовили исследование "ДФО – долгосрочно финансировать облигациями", в котором детально анализируются источники инвестиций дальневосточных регионов

Исследование подготовлено в рамках партнерства с Фондом Росконгресс. В основу расчетов легли данные Росстата, Федерального казначейства, Минфина России, портала cbonds.ru и регионов ДФО.

Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что регионы ДФО не смогут самостоятельно покрыть запланированные на текущий год расходы, несмотря на профицит бюджетов в 2018 году и рост собственных доходов в начале 2019 года. Общая потребность ДФО в долговом финансировании оценивается примерно в 180 млрд руб. в период с 2019 по 2021 год, а наиболее актуальным данный вопрос будет для Хабаровского края, Якутии и Бурятии. Среди источников финансирования дальневосточных регионов велика доля трансфертов из федерального бюджета: по итогам 2018 года практически во всех регионах ДФО их доля превысила среднестрановой уровень (19%), а в отдельных из них оказалась свыше 40%.

На этом фоне АКРА отмечает значительный нереализованный потенциал дальневосточных регионов с точки зрения выпуска облигаций. На ДФО сейчас приходится лишь около 5% обращающихся на рынке облигаций региональных органов власти, а единственным регионом Дальнего Востока, регулярно осуществляющим размещения облигаций, является Якутия. По расчетам аналитиков АКРА, обслуживание облигаций обойдется регионам дешевле в сравнении с банковскими кредитами, которым регионы ДФО в последние годы отдают предпочтение.

«Регионы Дальнего Востока сталкиваются с рядом серьезных вызовов, в том числе с общей недостаточностью инвестирования в инфраструктуру, серьезной зависимостью от прямых федеральных бюджетных вливаний и неравномерностью распределения инвестиций. Решению этих проблем может помочь развитие финансирования путем размещения детально просчитанных долгосрочных облигационных займов. Это позволит проинвестировать развитие инфраструктуры и добиться улучшения структуры долга регионов», – отметил генеральный директор АКРА Игорь Зелезецкий.

Исследование «ДФО – долгосрочно финансировать облигациями» стало первым совместным проектом АКРА и Фонда Росконгресс в рамках экспертно-аналитического сотрудничества. На данный момент в Информационно-аналитической системе Фонда размещено свыше 20 исследований АКРА по региональной и отраслевой тематике. АКРА и Росконгресс намерены продолжить работу в проведении совместных аналитических исследований и подготовке актуальных комментариев в рамках повестки ключевых мероприятий Фонда.

Исследование «ДФО – долгосрочно финансировать облигациями» доступно на сайте Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG, в разделе «Аналитика».

Досье "Дальневосточного капитала":  Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
 
Региональный журнал для деловых кругов "Дальневосточный капитал" - информационный партнер V Восточного экономического форума.
 
Теги: финансы  инвестиции  ВЭФ 


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