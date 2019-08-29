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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 16 Сентября, 12:53 |
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Индия откроет собственный павильон на ВЭФ-2019 во Владивостоке
Гостиная станет площадкой для демонстрации инвестиционных возможностей Дальнего Востока и продвижения индийских инвестиций в регион, а также для привлечения российских инвесторов в растущую экономику Индии.
По прогнозам экспертов, уже в этом году ВВП страны превысит 3 трлн долл. США и обеспечит ее вхождение в пятерку крупнейших экономик мира. Благодаря инициативам правительства республики по облегчению ведения бизнеса Индия стала единственным в мире государством, входившим два года подряд в список 10 ведущих стран в рейтинге Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса».
На ВЭФ-2019 Индия получила статус страны-гостя. Премьер-министр Нарендра Моди по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина станет главным гостем ВЭФ-2019 и возглавит индийскую делегацию на Форуме. Ранее в рамках визита бизнес-делегации во Владивосток была достигнута договоренность до 2025 года утроить товарооборот между странами, довести его до 30 млрд долл. США. Ключом к достижению цели является определение новых возможностей для увеличения объемов торговли, чему, в частности, будет способствовать павильон «Гостиная Индии».
Павильон находится перед корпусом B Дальневосточного федерального университета. Часы работы: 3 сентября – 09:00–20:00, 4–5 сентября – 08:00–20:00, 6 сентября – 08:00–18:00.
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