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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Октября, 19:19 |
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Гуменюк взялся за национальную политику на территории Владивостока
Во Владивостоке создан Совет по межнациональным отношениям при администрации города Владивостока. Его председателем стал Олег Гуменюк, глава города Владивостока. Заместитель председателя Совета – Татьяна Бережная, заместитель главы администрации Владивостока.
В Совет вошли 25 представителей власти и общественных орагнизаций.
Среди них - Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока;
Николай Авдеенко, председатель Совета общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия «Белорусы Владивостока»;
Валентин Андрейцев, председатель Союза коренных малочисленных народов Приморского края;
Магомед Гаджидибиров, директор Приморской краевой общественной культурной организации «Наш Дагестан»;
Максим Захаренков, председатель Приморской региональной общественной организации по сохранению культурного наследия казачества «Казачий стан»;
Рамиз Зейналов, председатель общественной организации «Приморская азербайджанская диаспора «Достлуг» («Дружба»)»;
Сергей Карагодин, атаман станичного казачьего общества «Станица Радонежская»;
Эдуард Мищенко, руководитель Владивостокского отделения общественной организации «Немецкая Национально-культурная автономия Приморского края»;
Лариса Москаленко Дмитриевна - директор автономной некоммерческой организации «Украинский хор имени Анатолия Криля «Горлица»;
Баходир Нураков, председатель общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана «АДОЛАТ» (СПРАВЕДЛИВОСТЬ) Приморского края;
Валентин Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края;
Наиль Рязапов, заместитель председателя Владивостокской татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» (Дружба);
Александр Соколовский, председатель Правления Приморской краевой общественной организации «Общество Дружбы с Вьетнамом»;
Татьяна Ткаченко, председатель Правления региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «ГОРЛИЦА»;
Шухрат Эгамбердиев, заместитель председателя Приморской региональной общественной организации Таджикской Диаспоры «Дусти» (Дружба) и другие.
Совет по межнациональным отношениям при администрации города Владивостока является совещательным и консультативным органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия между администрацией города Владивостока и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными объединениями, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики на территории Владивостокского городского округа, гармонизации межнациональных отношений, сохранения и развития национальных культур народов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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