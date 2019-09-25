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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 04 Октября, 04:40 |
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Мэр Владивостока просит жителей "потерпеть ради детей"
В ходе рабочей поездки по строящимся детским садам во Владивостоке глава города Олег Гуменюк пообщался с жителями Снеговой Пади. У них накопилось множество вопросов, связанных с благоустройством и стройкой.
«Нам бы не хотелось, чтобы все ездили мимо нашего дома», - обозначили они свою тревогу. Олег Гуменюк заверил: основную дорогу к детскому саду построят с другой стороны. А дорога вдоль их домов будет использоваться только в качестве пожарного проезда.
Мешает горожанам и шум строительной техники.
«Я понимаю, что любая стройка влечет за собой неудобства для жителей. Но все-таки ради детей прошу потерпеть. Ведь мы строим детский сад, социально важный объект. Нам досталось дождливое лето, есть отставание по срокам. Но с наступлением солнечной осени появилась возможность войти в график», - прокомментировал глава Владивостока.
Волнуют горожан и другие вопросы, например отсутствие лестницы между их домом и девятиэтажкой, стоящей ниже. Дети вынуждены ходить по косогору. Профильным службам поручено установить лестницу в следующем году.
«Я, возможно, не могу одномоментно решить все ваши проблемы. Но то, что пообещал, обязательно сделаем», - подвел итог встречи Олег Гуменюк.
Анастасия Котлярова (фото)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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