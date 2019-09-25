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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Все в тумане: Водителей не будут штрафовать в непогоду
По мнению автоинспекции, штрафы на основании данных камер не должны выписываться, поскольку в сложных погодных условиях невозможно получить качественную фотографию нарушения
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя. Эксперты ГИБДД определили перечень случаев, когда данные автоматических комплексов не должны учитываться. Об этом со ссылкой на «Коммерсантъ» сообщает BFM.ru.
По мнению автоинспекции, штрафы на основании данных камер не должны выписываться в непогоду, поскольку невозможно получить качественную фотографию нарушения. Ограничения также предусмотрены, если на дороге отсутствует информация о том, что ведется автоматическая фиксация нарушений. Кроме того, запрет на штрафы коснется камер, на неточность в работе которых наиболее часто жалуются автомобилисты. Штрафы также нельзя будет выписать, если в зоне действия комплекса не работают светофоры или ведутся дорожные работы.
ГИБДД уже направила в регионы указания с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Учитывая условия погоды в Приморье - туманы и тропические дожди, для автомобилистов Владивостока и Приморского края подорбных случаев будет предостаточно.
Фото Андрея УРБАНОВСКИЙ
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