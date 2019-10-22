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Абоненты "Примтеплоэнерго" могут обращаться за справками в МФЦ
Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Примтеплоэнерго и КГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
С конца октября потребители КГУП «Примтеплоэнерго» могут получить дубликат квитанции или внести изменения в данные своего лицевого счета, а также другие услуги в отделениях МФЦ по всему Приморскому краю. Теперь жители могут бесплатно получить необходимые документы или предоставить сведения, не посещая расчетный центр Примтеплоэнерго.
«Преимущество такого новшества – в удобстве для потребителей. Кому-то, возможно, далеко ехать в абонентский отдел, которых у нашего предприятия по всему Приморью всего 34, тогда как лицевых счетов почти 256 тысяч. Или абоненты находятся на острове Русский, в пригороде, и отправиться в ближайшее отделение МФЦ значительно проще, так как они расположены в каждом населенном пункте по всему краю. Теперь у наших абонентов появился выбор», – рассказала начальник управления сбыта Примтеплоэнерго Инна Псел, добавив, что все услуги для клиентов Примтеплоэнерго бесплатны.
В настоящее время каждый абонент Примтеплоэнерго может получить в отделении МФЦ квитанцию, справку о начислениях и оплатах, направить заявление о смене собственника или нанимателя жилья, о количестве проживающих. Полученная информация передается в Примтеплоэнерго, обрабатывается и направляется абонентам.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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