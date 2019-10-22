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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Декабря, 14:59 |
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143 000 человек ищут новую работу в Приморье
Cреди 143 000 резюме соискателей, размещенных на hh.ru в Приморском крае, 48% принадлежит прекрасному полу. А самыми женскими сферами этого года стали «Бухгалтерия», «Управление персоналом», «Страхование» и «Административный персонал», где мужчин не более 25%.
При этом, по данным опроса работодателей от Службы исследований HeadHunter, 96% из них заявляют, что им приходилось нанимать кандидата определенного пола. Чаще всего подбор кандидатов конкретного пола проводится на позиции неквалифицированного персонала (рабочий, административный и т.п.), а 30% работодателей утверждают, что целенаправленно ищут только мужчин или только женщин на эти позиции постоянно. В целом, чем выше позиция, тем реже на нее ищут кандидата конкретного пола. Основные причины того, что рекрутеры ведут отбор кандидатов на основании их пола, заключаются в требованиях заказчика и особенностях должностных обязанностей.
Комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО: «Среди работодателей все еще популярно опасение, что женщина может выйти на работу и быстро уйти в декрет. Видимо, поэтому работодатели при приеме на работу считают нужным задать вопрос о перспективах появления у них детей и вообще семейном положении. 62% считают, что мужчинам такой вопрос задавать не надо (33% при этом считают, что нужно). Что касается кандидатов-женщин, то 66% опрошенных представителей компаний считают, что такой вопрос задавать нужно (26% — «точно нужно», 40% — «скорее нужно»). Представители крупных компаний (России и зарубежных» реже считают, что такие вопросы нужно задавать».
Исходя из практики работодателей, при приеме на работу и мужчин, и женщин такие аспекты, как развитие и обучение волнуют одинаково часто. Кандидатов-мужчин, по мнению представителей компаний, чаще волнуют карьерные перспективы, компенсация занятий спортом и оплата питания / проезда. Женщин же чаще волнует возможность гибкого графика, наличие ДМС, программы и предложения для семей сотрудников, комфортность офиса и возможность привести детей на работу.
Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 42 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 600 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
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