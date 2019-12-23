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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 04 Февраля, 11:27 |
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В Приморье открыто грузовое автомобильное сообщение с Китаем
На автомобильных пунктах пропуска в Приморье начали пропускать грузовые автомобили из Китая, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
Напомним, что на автомобильных пунктах пропуска грузовое автомобильное сообщение было приостановлено до 2 февраля, после чего запрет продлили. Данная ситуация привела к дефициту китайских овощей на рынке, десятки фур не могли пересечь границу с Приморским краем.
«Без человека вирус в окружающей среде не стойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно. В понедельник, 3 февраля, грузовое автомобильное сообщение между Китаем и Приморским краем было открыто», – подчеркнули в минпромторге Приморья.
По сообщениям Роспотребнадзора, на данный момент в Приморском крае нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. У всех пациентов, которые были обследованы на заболевание, – отрицательные результаты. Для профилактики необходимо соблюдать следующие правила.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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