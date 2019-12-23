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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 04 Февраля, 11:27 |
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За три дня в Приморье из Китая эвакуировано почти 150 россиян
В понедельник, 3 февраля, еще 64 жителя страны въехали на территорию края.
Как рассказали в агентстве международного сотрудничества Приморья, всего за три дня работы эвакуационного коридора из Китая в Россию выехали 149 граждан, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
«Количество граждан России, которые приезжают на пункты, остается примерно на одном уровне. В первый день мы эвакуировали 58 человек, в последующие – 27 и 64 соответственно. Это представители не только Приморского края, но и других субъектов как Дальнего Востока, так и западной части России», – обозначил руководитель ведомства Алексей Старичков.
Следующие автобусы отправятся 4 и 5 февраля от пунктов пропуска Полтавка, Пограничный и Краскино в 10.00 по китайскому времени. Работа в этом направлении будет продолжена и далее.
Напомним, в Правительстве Приморья по номеру: +7 (914) 703-14-59, продолжает работу «горячая линия» для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Все те, у кого возникли вопросы по возвращению на Родину, могут обратиться за помощью или консультацией. На сегодняшний день поступило более тысячи звонков со всех регионов России.
Получить консультацию также можно по телефону агентства международного сотрудничества Приморья: 8 (423) 220-76-05. Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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