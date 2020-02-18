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Четверг| 05 Марта, 07:47 |
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В Правительстве Приморского края пройдет уникальная фотовыставка
Впервые площадкой для выставки «Земли леопарда» будет Правительство Приморского края. Экспонатами станут сразу 25 фотографий дикой природы и животных с текстовым сопровождением – к такому формату «Земля леопарда» ранее не обращалась.
Экологическое просвещение и знакомство общественности с редчайшими представителями флоры и фауны юго-западного Приморья – важная часть деятельности «Земли леопарда».
Для выполнения этих целей 13 марта откроется фотовыставка «Земля леопарда – достояние Приморского края», включающая 25 фотографий с уникальными пейзажами и эндемичными обитателями нацпарка. Среди них – редчайший дальневосточный леопард, амурский тигр, орлан-белохвост и легендарный женьшень. Запечатлённые красоты Уссурийской тайги можно будет увидеть на первом этаже здания Правительства Приморского края (Владивосток, ул. Светланская, 22). Открытие выставки в 12 часов.
Посетителей выставки ждёт не просто подборка эксклюзивных кадров, а полноценная фотоэкскурсия. Впервые каждая фотография будет снабжена развёрнутым текстовым комментарием, который в форме увлекательных историй рассказывает об объектах съёмки.
Стоит отметить, что проведение фотовыставки в центре политической жизни края – важнейший этап диалога жителей и гостей Приморья с деятельностью нацпарка. Выставка продлится до конца апреля.
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