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04 Апреля 2020, 15:05 | Регион сегодня |

В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии

Для сотрудников будут оформлены специальные пропуска, которые подтверждают, что в условиях полной самоизоляции сотрудник вышел на улицу из-за производственной необходимости

Правительство Приморья подготовило перечень предприятий непрерывного цикла, на которые не будет распространяться Указ Президента России Владимира Путина от 2 апреля. Для обеспечения мер по нераспространению инфекции на территории края порты, предприятия, выполняющие гособоронзаказ, судоремонтные, дорожно-строительные и другие службы продолжат выполнять свои обязанности, несмотря на объявленные в стране нерабочие дни. 

Согласно документу, действие Указа Президента России, на усмотрение властей субъекта, может не распространяться на организации, работа которых определена для региона как стратегически важная в текущих условиях. Они продолжат свою работу с соблюдением всех санитарных норм, проведением термометрии, дезинфекции.

Так, Указ не охватывает целый ряд организаций (работодателей и их работников), которые:

– непрерывно действуют, относятся к медицинским и аптечным; 

– обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости; 

– выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 

– осуществляют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

– предоставляют финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь по расчетам и платежам);

– а также иные организации, определенные решениями региональных властей.

К последним, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, по принятому Правительством Приморья постановлению, относятся

– сельхозтоваропроизводители, поставщики минеральных удобрений и (или) средств защиты растений; поставщики семян сельскохозяйственных культур; поставщики запасных частей и сельскохозяйственных машин; поставщики ветеринарных препаратов; организации, оказывающие услуги по сервисному обслуживанию животноводства;

– организации, осуществляющие строительство объектов, в том числе автомобильных и железных дорог, мостов, а также обеспечивающие поставки строительных материалов;

– рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие организации;

– горнодобывающие и горнохимические организации;

– оптово-распределительные центры, осуществляющие хранение и продажу продуктов питания, товаров первой необходимости;

– организации, включенные в перечень системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность для Приморского края, по состоянию на 2020 год;

– организации химической промышленности;

– судостроительные и судоремонтные заводы;

– организации, на базе которых развернуты обсерваторы;

– организации, осуществляющие обслуживание медицинских организаций, а также обсерваторов;

– организации, осуществляющие деятельность по уборке и дезинфекции помещений;

– организации, осуществляющие уход за пожилыми людьми на дому и в стационарах;

– организации лесопромышленного комплекса;

– организации  осуществляющие услуги по авторемонту и сервисному обслуживанию транспортных средств;

– организации  осуществляющие дистанционную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами;

– Приморская торгово-промышленная палата (в части оказания услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы);

– организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

– организации, обеспечивающие граждан непродовольственными товарами первой необходимости;

– организации  реализующие программы общего, дошкольного и среднего профессионального образования (в части организации работы дежурных групп и дистанционного обучения);

– организации  осуществляющие социальную реабилитацию несовершеннолетних;

– организации, осуществляющие предоставление мер социальной поддержки населению;

– организации  предоставляющие услуги в сфере занятости населения.

Все вышеперечисленные предприятия продолжат свою работу в режиме, предусмотренном работодателем. 

Для сотрудников будут оформлены специальные пропуска, которые подтверждают, что в условиях полной самоизоляции сотрудник вышел на улицу из-за производственной необходимости, добираясь на работу.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: эпидемия  коронавирус 


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