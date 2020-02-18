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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 04 Апреля, 15:27 |
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В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
Правительство Приморья подготовило перечень предприятий непрерывного цикла, на которые не будет распространяться Указ Президента России Владимира Путина от 2 апреля. Для обеспечения мер по нераспространению инфекции на территории края порты, предприятия, выполняющие гособоронзаказ, судоремонтные, дорожно-строительные и другие службы продолжат выполнять свои обязанности, несмотря на объявленные в стране нерабочие дни.
Согласно документу, действие Указа Президента России, на усмотрение властей субъекта, может не распространяться на организации, работа которых определена для региона как стратегически важная в текущих условиях. Они продолжат свою работу с соблюдением всех санитарных норм, проведением термометрии, дезинфекции.
Так, Указ не охватывает целый ряд организаций (работодателей и их работников), которые:
– непрерывно действуют, относятся к медицинским и аптечным;
– обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости;
– выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
– осуществляют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
– предоставляют финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь по расчетам и платежам);
– а также иные организации, определенные решениями региональных властей.
К последним, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, по принятому Правительством Приморья постановлению, относятся:
– сельхозтоваропроизводители, поставщики минеральных удобрений и (или) средств защиты растений; поставщики семян сельскохозяйственных культур; поставщики запасных частей и сельскохозяйственных машин; поставщики ветеринарных препаратов; организации, оказывающие услуги по сервисному обслуживанию животноводства;
– организации, осуществляющие строительство объектов, в том числе автомобильных и железных дорог, мостов, а также обеспечивающие поставки строительных материалов;
– рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие организации;
– горнодобывающие и горнохимические организации;
– оптово-распределительные центры, осуществляющие хранение и продажу продуктов питания, товаров первой необходимости;
– организации, включенные в перечень системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность для Приморского края, по состоянию на 2020 год;
– организации химической промышленности;
– судостроительные и судоремонтные заводы;
– организации, на базе которых развернуты обсерваторы;
– организации, осуществляющие обслуживание медицинских организаций, а также обсерваторов;
– организации, осуществляющие деятельность по уборке и дезинфекции помещений;
– организации, осуществляющие уход за пожилыми людьми на дому и в стационарах;
– организации лесопромышленного комплекса;
– организации осуществляющие услуги по авторемонту и сервисному обслуживанию транспортных средств;
– организации осуществляющие дистанционную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами;
– Приморская торгово-промышленная палата (в части оказания услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы);
– организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
– организации, обеспечивающие граждан непродовольственными товарами первой необходимости;
– организации реализующие программы общего, дошкольного и среднего профессионального образования (в части организации работы дежурных групп и дистанционного обучения);
– организации осуществляющие социальную реабилитацию несовершеннолетних;
– организации, осуществляющие предоставление мер социальной поддержки населению;
– организации предоставляющие услуги в сфере занятости населения.
Все вышеперечисленные предприятия продолжат свою работу в режиме, предусмотренном работодателем.
Для сотрудников будут оформлены специальные пропуска, которые подтверждают, что в условиях полной самоизоляции сотрудник вышел на улицу из-за производственной необходимости, добираясь на работу.
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