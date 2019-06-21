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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Июля, 10:55 |
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Еще одно благоустроенное место отдыха появится во Владивостоке
Как сообщили в администрации Владивостока, здесь установят детскую и спортивную площадки, лавочки, урны, сделают дорожки из брусчатки. Также строителям предстоит озеленить зону отдыха. Общая стоимость благоустройства составит 4,7 миллиона рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
«Подрядчик определен, это компания ООО “Стройартель”, с ней уже заключен договор и в ближайшее время она приступит к работам, которые должны быть завершены в течение двух месяцев», – пояснили специалисты.
В администрации напомнили, что благодаря нацпроекту в этом году во Владивостоке благоустроят Детский парк на Черемуховой и сквер Невельского.
Напомним, сделать российские города комфортнее и удобнее – основная задача национального проекта «Жилье и городская среда». Предполагается, что к концу 2024 года почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. В этом году в Приморье на реализацию нацпроекта направлено почти 650 миллионов федеральных и краевых средств, что позволит благоустроить более 150 дворовых и общественных пространств.
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