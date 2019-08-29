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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Сентября, 22:18 |
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Финансовую грамотность жителей Дальнего Востока обсудят участники ВЭФ
Участники сессии обсудят специфику жилищно-финансовых проблем в регионах Дальнего Востока.
В дискуссии примут участие заместитель декана экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, председатель общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах, руководитель аналитической группы «АНСЭП Центр» Анастасия Подругина, заместитель директора по научной работе и внешним связям Института мировой экономики и финансов (ИМЭиФ) Марина Толстель, а также представители территориального органа Роспотребнадзора в Приморском крае и Дальневосточного федерального университета. Модератором выступит управляющий директор медиахолдинга EastRussia Ольга Меркулова.
Сессия будет посвящена региональной специфике проблем, возникающих у жителей Дальнего Востока при оплате жилищно-коммунальных услуг, аренде и купле-продаже недвижимости. Обсудят участники и меры для повышения финансовой грамотности. Также в рамках сессии будут презентованы методические материалы по жилищно-финансовой грамотности, разработанные в рамках проекта Минфина.
Фото - Марина Божко
Журнал "Дальневосточный капитал"
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