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04 Сентября 2019, 16:55 | Регион сегодня

В Приморье резиденты ТОР "Надеждинская" подключены к подстанции 220 кВ "Промпарк"

В первый день V Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония пуска подстанции 220 кВ "Промпарк" в пригороде Владивостока

Электроэнергию от нее получат резиденты территории опережающего развития «Надеждинская». ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) инвестировало в проект техприсоединения 2,3 млрд рублей. Участие в церемонии пуска приняли Министр энергетики РФ Александр Новак, Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, Генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев.

Проект выполнен в рамках сотрудничества ПАО «ФСК ЕЭС» с АО «КРДВ». Мощность нового энергообъекта составляет 126 МВА. Проведено также расширение подстанции 500 кВ «Владивосток» – основного центра питания столицы Приморского края. Объекты связала вновь построенная 30-километровая линия электропередачи.

Как результат, обеспечены условия для развития в ТОР «Надеждинская» производственно-торговой площадки с мультимодальным транспортно-логистическим комплексом, домостроительного комбината «Приморье», а также поэтапного создания единого комплекса машино- и приборостроения, металлообработки и производства строительных материалов.

На подстанции 220 кВ «Промпарк» применены передовые технологии. Основное оборудование – силовые трансформаторы – оснащены современными модулями мониторинга. Внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами на базе цифрового протокола обмена данными МЭК 61850, коммерческого учета электроэнергии. Более 90% оборудования – российского производства.

«Всего в работе сейчас заявки на техприсоединение восьми площадок ТОР более чем на 785 МВт мощности. Здесь, в Приморском крае, компания уже обеспечивает электроэнергией ТОР «Большой Камень» и «Михайловский». Приморье – один из крупнейших реципиентов инвестиций от Федеральной сетевой компании. C 2019 по 2024 год в регионе планируется реализовать порядка 100 проектов стоимостью более 27 млрд рублей, ввести 958 МВА трансформаторной мощности и 443 км линий электропередачи», – заявил А. Муров.

Досье "Дальневосточного капитала": ТОР «Надеждинская», созданная Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года, стала первой в Приморском крае территорией опережающего развития. На сегодняшний день в ТОР «Надеждинская» осуществляют деятельность 49 резидентов. Полная реализация заявленных проектов общей стоимостью 32,5 млрд рублей позволит создать более 4,5 тыс. рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: промпарк  ТОР  Россети ФСК ЕЭС  Надеждинская 


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