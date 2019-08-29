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Среда| 04 Сентября, 22:18 |
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РРПК подписала договоры с ФАР о закреплении квот под строительство судов и берегового завода
В рамках Восточного экономического форума Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) и Федеральное агентство по рыболовству (ФАР) подписали договора о закреплении за компанией долей квоты добычи водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства – под строительство четырех судов и берегового рыбоперерабатывающего завода.
Документы подписали генеральный директор РРПК Федор Кирсанов и заместитель Министра сельского хозяйства РФ - руководитель ФАР Илья Шестаков.
В соответствии с договорами РРПК построит четыре рыбопромысловых судна и завод по переработке трески и пикши «Русская пикша» в партнёрстве с Группой компаний «Агама».
«Механизм программы инвестиционных квот стал действенным стимулом развития отрасли, - прокомментировал генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. – Мы уже видим первые реальные результаты. В конце августа этого года РРПК запустила первый береговой завод «Русская треска» в Мурманске. В следующем году будут спущены на воду первые супер траулеры, которые РРПК строит по итогам первого раунда программы инвестквот. А в целом компания построит самую длинную в России серию судов подобного типа и отрасль получит в распоряжение самый современный на сегодняшний день флот в мире».
Новые суда будут построены на Адмиралтейских верфях (г.Санкт-Петербург), где сегодня ведется строительство серии из шести судов для РРПК. Каждое из судов рассчитано на вылов и переработку более 50 тысяч тонн рыбы в год. Строительство завода по переработке трески и пикши проектной мощностью не менее 25 тонн продукции в сутки начато в Мурманске в августе текущего года.
Вместе с ранее начатыми проектами в рамках государственной программы инвестиционных квот РРПК построит десять супер траулеров и три береговых завода. Ввод инвестиционных объектов в эксплуатацию позволит существенно увеличить объем квот РРПК на вылов минтая и сельди и выведет компанию в лидеры по этому показателю.
Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru
Автор фото - Марина Божко
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