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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 05 Сентября, 03:48 |
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ВТБ в Приморье возглавил Виктор Кузьменко
Виктор Кузьменко родился в 1979 г. в Ставрополе, в 2001 г. окончил Ставропольский государственный аграрный университет по специальности «банковское дело». Также является выпускником Федерального научного центра аграрной экономики (Москва, 2002 г.). Кандидат экономических наук.
Карьеру в финансовом секторе начал в международной банковской группе UniCredit. В 2012 г. перешел в группу ВТБ на должность управляющего филиалом в Ставрополе, в 2015-2017 гг. работал в должности вице-президента ВТБ, начальника управления по Москве и Московской области, занимался проектом интеграции Банка Москвы в ВТБ. До 2020 г. отвечал за другие проекты Группы, в сентябре нынешнего года назначен управляющим региональным операционным офисом «Владивостокский». Женат, воспитывает сына.
«Экономика Приморского края активно развивается, что позволяет нам динамично наращивать свое присутствие в этом регионе. ВТБ формирует здесь четверть рынка корпоративного кредитования, треть ипотечного рынка, финансирует ряд значимых для края проектов. Сильная команда обеспечила присутствие приморского подразделения в топ-10 внутреннего рейтинга банка. Виктор Кузьменко имеет солидный опыт работы в ВТБ, что поможет ему закрепить эти успехи и реализовать поставленные задачи: дальнейший рост кредитного портфеля, продвижение транзакционных продуктов и технологических сервисов», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По результатам первого полугодия 2020 года кредитный портфель ВТБ в Приморском крае составил 120,8 млрд рублей (+5%). Портфель ресурсов розничного и корпоративного сегмента, увеличившись на 7%, достиг 109,4 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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