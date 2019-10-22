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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Декабря, 01:07 |
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Во Владивостоке при поддержке компании ННК открылся центр досуга для пожилых людей
Благодаря совместным усилиям Администрации Владивостока, АО «ННК-Приморнефтепродукт» и фонда социально-общественного развития «Наш район» открыт Центр досуга для людей старшего поколения «Здорово живешь!». Его основная задача - помочь людям преклонного возраста адаптироваться в реалиях современной жизни и остаться после выхода на пенсию в жизни социума.
Отношение к людям старшего поколения является показателем состояния гражданского общества. При этом необходимо не только заботиться о здоровье пожилых людей, но и создавать условия для их комфортного образа жизни, предоставляя возможности для участия в общественной жизни, досуговых занятий в творческих сообществах, способствуя продлению активного долголетия и равноправному включения в общественную жизнь.
Сегодня пенсионеры составляют около трети населения Владивостока, и количество пожилых горожан неуклонно растет. Проблемы людей старшего возраста - не только ухудшение здоровья, но и эмоциональное состояние – дефицит общения, чувство незащищенности и ненужности, волнуют не только их близких.
В светлом и просторном помещении Центра пожилые люди имеют возможность заниматься йогой и китайской гимнастикой «цигун», проводить литературные вечера. В соответствии с расписанием, составленным самими пенсионерами, в клубе проходят консультации по юридическим вопросам – студенты-отличники юридического направления Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа помогают бабушкам и дедушкам разобраться в вопросах ЖКХ, составить запрос касательно пенсии или написать письмо в государственное учреждение. А скоро студенты начнут обучение пожилых навыкам работы на компьютере. Клуб не пустует никогда, в нем одинаково уютно и интересно как представителям молодежных общественных организаций, так и представителям старшего поколения – общение проходит на равных!
— Мы не только обеспечиваем Приморье качественным топливом, но и ведем активную социальную политику в регионе своего присутствия. Открытие клуба для пожилых людей – один из наших многочисленных проектов. В прошлом году на территории детского сада № 134 наша компания установила современный игровой комплекс. И теперь малыши, играя, постигают правила дорожного движения. Сейчас мы поддержали проект для пожилых людей. Дети и пенсионеры – особые категории населения, которые особо нуждаются в поддержке и защите - поделились сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт».
Добрые соседские отношения связывают ННК с Владивостокским кадетским училищем и спортивным клубом «Пересвет», Советом ветеранов и образовательными учреждениями.
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Компания намерена и дальше поддерживать позитивные инициативы власти и общественных объединений, развивая социальное партнерство, участвуя в общегородских мероприятиях и проектах.
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