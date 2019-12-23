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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Февраля, 01:22 |
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Во Владивостоке в залах Артэтажа отроют "Тоннель"
Группа из двадцати шести художников, включившая преподавателя школы, учащихся, а также нескольких выпускников, отправилась в путешествие по Транссибирской железнодорожной магистрали, стартовав 28 января из Москвы, чтобы через семь дней сойти на станции во Владивостоке.
В поезде художники занимались разработкой проекта, находясь в замкнутом и очень маленьком пространстве, при этом за окном, вне тесных вагонов, разворачивалось пространство огромной России. Во Франции нет железнодорожного маршрута, беспересадочный проезд по которому занимал бы целую неделю, поэтому для участников выставки эта поездка стала одновременно шокирующим опытом и испытанием на выносливость. Экстремальное приключение, на которое решились художники, неизбежно трансформирует их самих, их восприятие и, соответственно, форму художественной репрезентации прожитого коллективного опыта.
Тотальная инсталляция, представляющая собой условный тоннель, куда попадает зритель, таит в себе неизвестность, но эта неизвестность тождественна загадке открытия нового мира. Нахождение наблюдателя в чужой культурной среде, на непривычной для себя территории даёт возможность применить новый метод исследования реальности и запускает поиск принципиально иных средств выразительности.
Реализация выставочного проекта в «Артэтаже» является кульминационной точкой совместной трансформации коллектива вследствие пережитого опыта. Элементы, организующие единую структуру экспозиции, сохраняют след индивидуального участия каждого автора, создающего «тоннель».
Проект реализован при поддержке «Альянс Франсез-Владивосток».
Открытие выставки состоится 7 февраля 2020 в 17:00.
18+
Выставка продлится по 1 марта 2020 г.
АРТЭТАЖ
Адмирала Фокина, 25
+7 (423) 222-25-58
время работы: среда-воскресенье 10:00 до 19:00
Стоимость полного билета – 200 руб., льготного – 50 руб.
Для ряда категорий граждан предусмотрен бесплатный вход.
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