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Экологичный банк: как Сбербанк помогает сохранению природы

5 июня весь мир отмечает День охраны окружающей среды, а в России еще и профессиональный праздник экологов

Впрочем, тема сохранения планеты и бережного отношения к природе превратилась в тренд не только для научных сотрудников и Гринпис. Экологичные привычки плотно вошли в нашу жизнь, и все чаще на кассе магазинов можно встретить людей с тканевыми сумками вместо пластиковых пакетов, а во дворах появляются контейнеры для раздельного сбора отходов.

Поддерживают экологическое движение и крупные компании. К примеру, Сбербанк, в котором сегодня обслуживается две трети населения России. Банк также является одним из крупнейших работодателей страны: здесь трудятся около 300 тысяч человек, вместе с семьями это около 1 млн. Именно поэтому в банке чувствуют прямую ответственность за формирование будущего России.

Возобновляемая энергетика, «умные» дома, офисы и целые города, технологии, сокращающие негативное влияние человека на экологию, тренды в потребительских предпочтениях – всё это становится реальностью экономики. И Сбербанк активно финансирует «зелёные» проекты, в том числе альтернативную энергетику, типовые решения в сфере твёрдых коммунальных отходов и т.д.

Не только экология, но и в целом вопросы устойчивого развития – все те, что обычно подразумеваются под аббревиатурой ESG (environment, social, governance; по-русски ЭСУ – экологические, социальные, управленческие) – занимают важное место в стратегии и культуре Сбербанка. Сейчас экологическая политика Сбербанка охватывает все направления — от работы с внешними клиентами и инвесторами до ответственной модели поведения каждого сотрудника.

В банке стремятся сократить использование бумаги и при продаже банковских продуктов клиентам, и во внутренних процессах. Пример успехов на первом направлении – при работе с физическим лицами объём используемой бумаги за последний год снизился на 49,5%. Был запущен специальный сервис для корпоративных клиентов «Документооборот», который интегрирован в интернет-банк и доступен всем пользователям «Сбербанк Бизнес Онлайн». Сейчас корпоративные клиенты могут отправлять через этот сервис более 160 различных типов документов в электронном виде с электронной подписью, без необходимости распечатывать их. В «Сбербанк Бизнес Онлайн» также доступен сервис «Конструктор документов», где хранится более 1400 шаблонов документов. А сервис «Электронный архив» позволяет систематизировать всю документацию и хранить её в электронном виде.

Отказ от использования бумажных документов позволил сократить количество бумажных документов, обрабатываемых и поступающих на хранение в архив банка на 36%, а это порядка 600 млн. листов ежегодно.

Кроме того, сотрудники банка активно переходят к раздельному сбору мусора. Если говорить о Дальнем Востоке, раздельный сбор отходов сегодня практикуют уже в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Разноцветные контейнеры для разного вида отходов есть практически во всех офисах банка в этих регионах. Такие же подарили и Хабаровскому

государственному институту экономики и права. Собранное сырье отправляют на переработку, где «мусору» дают вторую жизнь. Так, вместо того чтобы отправить пластиковую бутылку на полигон, где она будет разлагаться несколько сотен лет и отравлять почву, её можно переработать для изготовления новой тары. Причем сделать это можно 4-5 раз.

Кроме того, волонтёры Дальневосточного банка ПАО Сбербанк занимаются экопросвещением: проводят для школьников и студентов экскурсии и лекции на тему бережного потребления и ответственного отношения к природе. Также волонтеры банка участвуют в субботниках, где применяется раздельный сбор мусора. Также ежегодно Сбербанк принимает участие в самой крупной всемирной экологической акции «Час земли». В этом году банк на час отключил световые вывески более чем в 3000 офисах по всей стране. Так Сбербанк пытается привлечь внимание населения к проблемам экологии.

Что же нужно делать, чтобы стать более экологичным? Начать можно с простого: скажите «нет» пластиковым пакетам. Заведите себе красивую и удобную тканевую сумку, куда будете складывать продукты. Перейдите на так называемое осознанное потребление. Покупайте только то, что действительно необходимо и не рискует отправиться на мусорный полигон в скором времени. Откажитесь от запуска воздушных шаров в воздух. Рано или поздно они приземлятся обратно на землю и могут стать приманкой для животных. Нередко звери, птицы и рыбы погибают от того, что по ошибке съели шар, пакет или пластик. Узнайте, где у вас в городе принимают сырье на переработку. Откладывайте только бутылки, стекло или макулатуру, постепенно увеличивая диапазон раздельного сбора отходов у себя дома. Начните вводить по одной экопривычке в свою жизнь, например, каждый месяц, и это не станет для вас кардинальной переменой.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Сбербанк  экология 


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