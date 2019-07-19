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05 Августа 2019, 11:00 | Регион сегодня |
Флаг Приморья установят на вершине Эльбруса
Главный символ Приморья появится на высшей точке Европы
Его установит команда ветеранов-альпинистов края, которая в эти дни совершает экспедицию на гору Эльбрус, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Как рассказали участники экспедиции, событие приурочено к 30-летию похода приморских горных туристов, ставших лучшими в чемпионате центрального общества «Динамо».
В настоящее время восхождение на наивысшую точку Европы, пики Главного Кавказского хребта, а также на перевал Жемчужина Приморья, который впервые был пройден и описан в 1991 году горными туристами из региона, совершают семеро альпинистов из Владивостока и Находки под руководством Виктора Корнева.
Флаг Приморского края будет установлен на вершине горы Эльбрус на высоте 5642 метра.
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