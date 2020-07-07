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05 Августа 2020, 13:38 | Регион сегодня

Оперштаб Приморья разрешил возобновить деятельность всем магазинам

Вместе с тем сохраняется требование – одновременно в торговом зале могут находиться посетители из расчета один человек на четыре квадратных метра

В Приморском крае возобновлена деятельность объектов торговли непродовольственными товарами без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа. Данное решение озвучил Губернатор Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба, которое он провел в Артеме в среду, 5 августа.

Как отметил глава региона, вместе с тем для таких объектов сохраняется требование – одновременно в торговом зале могут находиться посетители из расчета один человек на четыре квадратных метра.

«С сегодняшнего дня сняты ограничения и такие торговые точки могут возобновить работу. Предварительно они в обязательном порядке должны уведомить минпромторг Приморского края для проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям», – обозначил Олег Кожемяко.

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, за сутки выявлено еще 100 заболевших коронавирусом, таким образом общее число инфицированных составило 7316 человек, темп прироста – 1,4%. 

«Продолжают лечение около 1,5 тысячи пациентов, из них 54 – в тяжелом состоянии. За сутки выписаны из больниц 130 человек, всего с начала эпидемии – 5700», – уточнила главный санитарный врач края.

Губернатор еще раз обратил внимание глав муниципалитетов, особенно тех районов, где впервые выявлены заболевшие или произошли новые вспышки, что инфекция распространяется по всему краю, и соблюдение требований Роспотребнадзора остается неукоснительным.

«По всем выявленным случаям незамедлительно выявляйте круг общения заболевшего, обрабатывайте подъезды, усильте тестирование, особенно на крупных предприятиях, подключайте мобильный мониторинг больных. И, безусловно, необходима усиленная работа административных комиссий, особенно, когда сняты ограничения на работу торговых объектов», – обозначил Олег Кожемяко. 

 

Фото  Денис Нагаев

Журнал "Дальневосточный капитал"

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