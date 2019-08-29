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05 Сентября 2019, 15:34 | Регион сегодня

"Инносоциум" и Фонд президентских грантов подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ во Владивостоке

На площадке Пространства доверия Фонда Росконгресс в рамках Восточного экономического форума – 2019 Фонд содействия социальному развитию "Инносоциум" и Фонд президентских грантов подписали соглашение о сотрудничестве

Документ был подписан заместителем директора Фонда Росконгресс, директором Фонда «Инносоциум» Еленой Марининой и исполнительным директором Фонда президентских грантов Антоном Долговым.

С 3 по 6 сентября в рамках Восточного экономического форума – 2019 работает тематическая зона «Пространство доверия» – уникальная площадка, объединяющая Территорию инноваций и Лабораторию «Инносоциум» Фонда Росконгресс. Основной темой ВЭФ-2019 является поиск новых решений для ускорения экономического роста, повышения качества жизни, развития бизнеса и международного сотрудничества.

Целью соглашения стало продолжение успешной совместной работы Фонда «Инносоциум» и Фонда президентских грантов, нацеленной на содействие развитию социально значимых проектов и инициатив, снижение барьеров для деятельности НКО, всесторонняя поддержка, продвижение и распространение лучших практик и технологий их реализации.

«Фонд президентских грантов активно сотрудничает с Фондом Росконгресс и Фондом „Инносоциум“. В рамках программы Пространства доверия на ВЭФ-2019 Фонд президентских грантов представил успешные инициативы, которые заметно меняют жизнь регионов Дальнего Востока к лучшему. Важно отметить, что на данный момент почти 230 социальных и культурных проектов, получивших президентские гранты, реализуются в регионах ДФО и еще 270 уже завершились. Подписанное соглашение с Фондом „Инносоциум“ на ВЭФ-2019 позволит расширить существующее партнерство и обеспечит хорошую основу для новых совместных проектов», – подчеркнул Антон Долгов, исполнительный директор Фонда президентских грантов.

«Дальневосточный регион приобретает все большую стратегическую значимость как с точки зрения ресурсного обеспечения, так и с точки зрения инновационного технологического развития. В этом году впервые на полях Восточного экономического форума представлена тематическая зона Пространства доверия, в рамках которой мы продолжаем нашу работу по внедрению и укреплению социальной повестки и формированию социальной экосистемы во всех регионах РФ. Системный подход к выстраиванию инновационной инфраструктуры с целью содействия реализации социально значимых проектов на Дальнем Востоке является для нас одной из важных задач. Подписание соглашения с Фондом президентских грантов является продолжением совместной работы по поддержке социальных проектов в рамках работы Фонда „Инносоциум“, а также важным шагом для развития условий успешного взаимодействия

НКО с представителями бизнеса и власти», – отметила Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда «Инносоциум».

Досье "Дальневосточного капитала":  Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
 
Региональный журнал для деловых кругов "Дальневосточный капитал" - информационный партнер V Восточного экономического форума.
 

 

Теги: Инносоциум  Фонд президентских грантов 


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