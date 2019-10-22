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05 Ноября 2019, 10:32 | Регион сегодня |

Первый долгострой готов к сдаче в Приморье

Многоквартирной дом в поселке Суражевка Артемовского городского округа станет первым результатом работы Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края

Уже в ноябре долгожданные квартиры получат более 30 семей.

Процедура сдачи первого дома в эксплуатацию уже началась, заявка подана в администрацию Артема. На площадке осталось выполнить благоустройство придомового пространства и озеленение территории. Завершающие работы провели в рамках субботника, инициатором которого выступило АО «Корпорация развития Приморского края».

«Люди должны видеть результат своего труда. Для нас это первая маленькая  победа, которая стала возможной благодаря долгой и упорной работе сотрудников Фонда поддержки обманутых дольщиков и Корпорации развития Приморского края», – рассказала гендиректор корпорации Ольга Сун-жаю.

Помочь в благоустройстве дома на площадку также приехали представители краевой администрации и администрации Артема, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

«Дом на 100% готов к сдаче, остались завершающие штрихи. Приятно увидеть результаты общих усилий и самому принять участие в проведении рабочих мероприятий на площадке. Это “наша первая ласточка”, хочется увидеть момент, когда в дом наконец заселятся люди», – поделился вице-губернатор Михаил Петров.

Отметим, работы по строительству дома были остановлены в мае 2018 года по причине отсутствия денег у застройщика. На завершение строительства дома всего потребовалось пять месяцев: заявка о признании объекта проблемным была подана застройщиком 13 июня 2019 года, 12 августа на заседании Совета фонда объект признали таковым, 15 августа между Фондом-застройщиком и подрядчиком было заключено трехстороннее соглашение о финансировании. Для строительства объекта заключен контракт на 6,9 миллиона рублей. После его сдачи ключи получат почти 100 человек. Всего в доме – 32 квартиры, из которых 31 договор долевого участия. 12 семей, приживающих в этом доме, получили квартиры по программе переселения сельских жителей.

Напомним, Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья был зарегистрирован в апреле 2019 года. Главная задача некоммерческой организации – в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Петров Михаил Владимирович  дольщики жилья  Корпорация развития Приморского края  жилищное строительство  благоустройство 


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