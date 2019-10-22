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05 Декабря 2019, 09:00 | Регион сегодня |

37 тысяч обращений: Жители атакуют администрацию Владивостока

Число вопросов увеличилось почти по всем направлениям деятельности администрации города

С начала года в администрацию Владивостока поступило 36 993 обращения от граждан и организаций. Это на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число вопросов увеличилось почти по всем направлениям деятельности администрации города. Что больше всего волнует горожан, рассказали в управлении по работе с обращениями граждан.

Больше половины из всех обращений поступило через интернет-приемную на сайте администрации города. Как всегда, жителей Владивостока интересовало благоустройство городских территорий, ремонт дорог, тротуаров и лестниц. Активно жители города задавали вопросы по земельным отношениям. Одна из волнующих тем – благоустройство дворов и ремонт общедомового имущества, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.

«Граждане обращаются в администрацию, чтобы решить насущные проблемы. Ремонтные работы на сетях водоснабжения вызвали множество обращений на тему отсутствия горячей воды в жилых домах, после ливневых дождей участились вопросы о последствиях затоплений (размытые дороги, подпорные стены, ненадлежащая работа ливневой канализации), в зимний период – вопросы о расчистке городских и придомовых территорий после снегопада», – рассказали специалисты управления по работе с обращениями граждан.

Активность горожан, отмечают в управлении, поднимает общие проблемы города – транспортная доступность Русского острова и микрорайона Снеговая падь, точечная застройка, необходимость ремонта подпорных стен и дорог. В последнее время участились вопросы и по введению новой маршрутной сети во Владивостоке.

Тем временем помимо жалоб в администрацию города поступает и множество благодарностей за содействие в решении различных вопросов. Так, в этом году горожане выразили благодарность за ремонт дорог в районе улиц Окатовой, Кипарисовой, Снеговой и в микрорайоне «Змеинка», а также межквартальных проездов по улицам Крыгина и Леонова. Остались довольны жители города ремонтом перехода через Вторую Речку на Бородинской, установкой подпорной стены на Терешковой, реконструкцией сквера на Енисейской. Много благодарностей поступило за поддержку в реализации проекта «Родной дворик», в рамках которого благоустраивались придомовые территории.

Отметим, что работа с обращениями граждан является одним из важных приоритетов деятельности администрации Владивостока. Помимо обращений через интернет-приемную, в мэрии проводят личные приемы. С начала года прошло 248 таких приемов. Каждое обращение горожан рассматривается и разбирается в профильных управлениях, в случае необходимости на объект, заявленный в обращении, выезжают специалисты, проводятся разбирательства и принимаются соответствующие решения.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Владивосток  администрация 


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